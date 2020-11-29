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В Белоруссии задержали более 300 участников акций протеста

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Фото: Reuters

В ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии были задержаны более 300 митингующих. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» на своем сайте.

По данным на 21:55 в списке центра 348 фамилий. Как сообщили правозащитники, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном, Коробчицах, Смолевичах. Некоторых протестующих уже отпустили.

В Минске в ходе акции протеста был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук. В списках центра также есть и журналисты. Так, в Бресте были задержаны корреспондент «Брестской газеты» и портала tut.by Станислав Коршунов и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец. Также в Минске задержана журналист еженедельной газеты «Новы час» Яна Трусило.

Ранее 29 ноября одна из участниц «Марша соседей» Ольга Токарчук рассказала, что новый формат акции запутал силовиков, поскольку люди выходят на улицы в разных районах городов, а не только в центре. Она также сравнила происходящее в стране в воскресенье, 29 ноября, с игрой «Казаки-разбойники».

Акции протеста в Белоруссии начались в августе, после оглашения результатов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Митингующие требуют отставки главы государства, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.

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