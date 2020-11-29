Правозащитники сообщили о задержании сотен протестующих в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали более 200 участников воскресной акции протеста «Марш соседей». Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

По данным на 19:15, задержаны 245 митингующих. Это участники акций в Минске, Витебске, Гродно, Молодечно, Дзержинске и других городах страны.

Ранее 29 ноября одна из участниц «Марша соседей» Ольга Токарчук рассказала, что новый формат акции запутал силовиков, поскольку люди выходят на улицы в разных районах городов, а не только в центре. Она также сравнила происходящее в стране в воскресенье, 29 ноября, с игрой «Казаки-разбойники».

Акции протеста в Белоруссии начались в августе, после оглашения результатов выборов президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Митингующие требуют отставки главы государства, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты и пытал задержанных.