В центр Минска стянули спецтехнику

В центр Минска перед началом очередной акции протеста стянули военную спецтехнику. Об этом сообщает в воскресенье, 29 ноября, «Московский комсомолец».

На центральных улицах замечены автозаки, водометы и автобусы. Кроме того, расположенные в районе анонсированных акций станции метро закрыты.

По данным РИА Новости, в центре города установлены металлические ограждения. Обстановка спокойная, однако правоохранители вышли на дежурство.

27 ноября сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко откажется от своего поста после принятия новой конституции. Он пообещал не допустить, чтобы при принятии нового основного закона «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал».

В августе Лукашенко заявил, что готов передать часть своих президентских полномочий, но только после проведения конституционной реформы. Он также подчеркивал, что не допустит представителей оппозиции к этой работе.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.