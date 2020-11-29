На акции протеста в Белоруссии начались задержания

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил на своем сайте о первых задержаниях участников акций протеста в воскресенье, 29 ноября.

Известно, что оппозиция запланировала несанкционированную акцию протеста «Марш соседей», которая проходит и в пригороде белорусской столицы. По информации СМИ, в центр Минска стянули спецтехнику, а также усилили состав правоохранительных органов. Закрыты пять станций метро, интернет работает с перебоями.

По данным центра, по состоянию на 14:40 по московскому времени общее число задержанных в Минске и Боровлянах составило 24 человека. Сообщается, что силовики применили против митингующих газ и выстрелили в воздух.

Протесты в Белоруссии начались в августе после выборов главы государства. Митингующие требуют отставки президента Александра Лукашенко и всего руководства страны, новых выборов, а также прекращения насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.