Колесникова озвучила условия для диалога с Лукашенко

Диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возможен только на равных правах: добровольно и не в тюрьме, а на свободе. Кроме того, у беседы должна быть четкая цель. Такие условия озвучила один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, ее слова передает немецкое издание Der Spiegel.

По словам Колесниковой, пока лидеры протестов находятся в заключении, разговор с властью невозможен. «Белорусское руководство должно в первую очередь удовлетворить основные требования нашего народа: отпустить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа», — подчеркнула она.

Как рассказала Колесникова, находящаяся в настоящее время под стражей, ей не предоставили защиту и не дали связаться с адвокатом ни лично, ни по телефону. При этом ее отправили на «фальшивый карантин» не на положенные 10 дней, а на три недели.

Оппозиционерке удалось отправить свои ответы немецкому изданию лишь спустя несколько попыток, которые длились несколько недель. Своему юристу их сообщила сокамерница Колесниковой.

Ранее лидер оппозиции жаловалась, что по ее делу еще не было проведено ни одного следственного мероприятия. Кроме того, ходатайства Колесниковой о похищении силовиками, попытке насильной депортации и удержании, а также угрозах ее жизни и здоровью не были рассмотрены в течение 80 дней ее нахождения в СИЗО.

16 ноября суд продлил содержание Колесниковой под стражей до 8 января. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»).

Колесникова была задержана 8 сентября. Об этом стало известно спустя сутки после того, как неизвестные похитили ее в центре Минска. По версии белорусских властей, лидер оппозиции вместе с двумя соратниками пыталась бежать на Украину и была задержана при попытке прорыва через границу на автомобиле. Сама Колесникова, а также украинская сторона опровергли эти слова: в Киеве настаивают, что оппозиционерку пытались насильно депортировать, но она порвала паспорт, чтобы остаться в стране.