Колесникова останется в СИЗО

Мария Колесникова, лидер белорусской оппозиции и бывшая глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, останется в СИЗО в городе Жодино до 8 января. Об этом сообщает пресс-служба Бабарико в своем Telegram-канале.

Суд Партизанского района Минска отказал защите Колесниковой в обжаловании решения о продлении срока содержания оппозиционера под стражей.

6 ноября стало известно, что суд отказался выпустить ее под залог и продлил срок ареста до 8 января 2021 года. Колесниковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»).

7 сентября Мария Колесникова была похищена неизвестными. На следующий день власти Белоруссии заявили, что оппозиционерка пыталась покинуть страну и была задержана на границе с Украиной. Однако сама Колесникова утверждает, что белорусские силовики собирались вывезти ее из страны, и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в республике. Защита оппозиционера пытается инициировать расследование против силовиков, задержавших ее.