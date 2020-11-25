Лидер белорусской оппозиции рассказала о бездействии следователей по ее делу

Силовики не провели ни одного следственного мероприятия с участием Марии Колесниковой, пока она находится в СИЗО. Об этом лидер белорусской оппозиции рассказала в письме родным, фрагмент которого опубликован на ее странице в Facebook.

Колесникова напомнила, что подавала ходатайства о возбуждении уголовных дел против следователей и других сотрудников, задействованных в ее похищении в середине сентября, попытке насильной депортации и удержании, а также угрожавших ее жизни и здоровью. Но эти жалобы даже не были рассмотрены за 80 дней, что она находится в изоляторе. Не было проведено и других следственных действий с ее участием.

«До сих пор нет результатов судебно-медицинской экспертизы, которая проведена 21 сентября. Законы не работают, система не работает!» — рассказала Колесникова о бездействии следователей. Кроме того, в сообщении говорится, что около трех недель руководство СИЗО игнорирует запрос лидера оппозиции на встречу с начальником медсанчасти учреждения по вопросам состояния здоровья.

16 ноября суд продлил содержание Колесниковой под стражей до 8 января. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»).

Колесникова была задержана 8 сентября. Об этом стало известно спустя сутки после того, как неизвестные похитили ее в центре Минска. По версии белорусских властей, лидер оппозиции вместе с двумя соратниками пыталась бежать на Украину и была задержана при попытке прорыва через границу на автомобиле. Сама Колесникова, а также украинская сторона опровергли эти слова: в Киеве настаивают, что оппозиционерку пытались насильно депортировать, но она порвала паспорт, чтобы остаться в стране.