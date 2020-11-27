Лукашенко рассказал о подслушанной конференции «лохушек» с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что спецслужбы страны перехватили закрытую пресс-конференцию оппозиционеров, выехавших за пределы республики. Видео с выступлением белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, на подслушанной конференции «лохушек» и прочих «беглых» лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская рассказала о том, что она «ничего не решает». Она также, согласно заявлению белорусского лидера, отметила, что «наш президент в Литве». Глава Белоруссии подчеркнул, что Западу нужен именно такой человек, как Тихановская, и ее там «держат», так как больше некого.

Ранее Тихановская призвала Европейский союз расширить санкции против властей Белоруссии. Она поддержала идею наложить экономические санкции на бизнесы, связанные с президентом страны Александром Лукашенко и приближенными к нему олигархами.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.