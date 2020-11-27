Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Видеозапись ее интервью порталу Belsat доступно на YouTube.

Недавно победивший на президентских выборах политик прислал Тихановской приглашение на церемонию инаугурации.

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу», — рассказала Тихановская.

Со стороны Белого дома анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было.

26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова вместе с Россией противостоять гегемонии США, поскольку белорусы единоличное господство «никогда не приветствовали и приветствовать не будут».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Инаугурация должна состояться 20 января 2021 года.