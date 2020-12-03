Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию в переходный период

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период. Ее видеообращение опубликовано на YouTube.

По словам Тихановской, все понимают, что «режим разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога». «Люди системы» окажутся в такой ситуации, что им будет выгоднее начать переговоры.

«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — сказала экс-кандидат.

Тихановская рассказала, что хочет объединить лучших экспертов и демократические силы и сделать так, «чтобы Белоруссия подошла к новым выборам с наименьшими шоками». Для этого, в частности, был создан Координационный совет оппозиции.

«Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко», — сообщила политик и заверила, что оппозиция «продолжает оказывать давление на режим».

По данным ЦИК Белоруссии, жена арестованного блогера Светлана Тихановская набрала на президентских выборах 9 августа 10 процентов голосов, а Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжаются почти четыре месяца.

Первые акции жестко разгонялись. Арестован ряд оппозиционных активистов. Сама Тихановская находится в Литве.