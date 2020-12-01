Тихановская расстроилась из-за невозможности приехать в Россию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что посетила бы Россию, но на данный момент не может этого сделать, так как находится в розыске. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы, наверное, с удовольствием съездила, но так как я нахожусь в уголовном розыске в Белоруссии и, соответственно, в России, думаю, результат поездки в Россию будет плачевным», — расстроилась политик.

Комментируя вопрос о том, пытались ли российские чиновники войти в контакт с представителями белорусской оппозиции, она подчеркнула, что «официальных запросов не было».

Ранее Тихановская заявила, что в случае прихода к власти пересмотрит условия договоренностей президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией.

19 ноября член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко направил обращение дипломатическим представительствам России с предложением провести двусторонние встречи. По его мнению, Россия и Европейский союз должны сформировать специальную миссию, способную оказать содействие разрешению политического кризиса в Белоруссии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о разговоре с Тихановской. Он отметил, что Россия дает слово всем сторонам, в отличие от западных стран.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.