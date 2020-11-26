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Лавров опроверг контакты России с оппозицией Белоруссии

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Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг контакты Москвы с членами белорусской оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Он [член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко] утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. (...) Это полная ложь», — отметил Лавров.

19 ноября Латушко направил обращение дипломатическим представительствам России с предложением провести двусторонние встречи. По его мнению, Россия и Евросоюз должны сформировать специальную миссию, способную оказать содействие разрешению политического кризиса в Белоруссии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о разговоре с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что Москва дает слово всем сторонам, в отличие от западных стран.

26 октября после того, как Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти четырех месяцев: прекращение насилия со стороны силовиков и отставка действующего президента. Президент страны Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних недель в стране он назвал «террористической войной».

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