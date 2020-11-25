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Посол оценил попытки оппозиции Белоруссии разругать ее с Россией

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Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Попытки оппозиции Белоруссии разыграть «российскую карту», что может разругать страны, бесперспективны. Такую оценку им дал представитель Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.

«Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Белоруссии — с розыгрышем российской карты — в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы», — сказал Мезенцев.

19 ноября руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко направил обращение дипломатическим представительствам России с предложением провести двусторонние встречи. По его мнению, Россия и Евросоюз должны сформировать специальную миссию, способную оказать содействие разрешению политического кризиса в Белоруссии. В обращении говорится, что ее целью станет содействие «реальному диалогу для прекращения насилия и репрессий, привлечения к ответственности виновных».

26 октября после того, как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении почти четырех месяцев: прекращение насилия со стороны силовиков и отставка действующего президента. Президент страны Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних недель в стране он назвал «террористической войной».

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