Лукашенко и Медведев созвонились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы республики.
Политики обсудили широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества и международную повестку дня, сказано в сообщении. Лукашенко и Медведев также обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.
В Белоруссии почти пять месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Сам политик утверждал, что за происходящим стоит Запад.
В середине ноября Лукашенко заявил, что Запад пытается с помощью кризиса в Белоруссии подорвать позиции России и остановить влияние Москвы. «Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться», — уверял белорусский президент.