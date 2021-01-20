Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин созвонился по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили взаимодействие между странами, сообщается на сайте Кремля.

Помимо двусторонней повестки была затронута тема противодействия распространению коронавируса, следует из пресс-релиза.

Ранее в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что их Владимиром Путиным «намертво загнали» в одну команду на политической арене. Он назвал российского главу государства единственным другом и заметил, что они даже играют в хоккей в одной команде.