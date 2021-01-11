Лукашенко оценил уровень демократии в Белоруссии и вспомнил о штурме Капитолия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране «нормальная обстановка» с точки зрения развития демократических процессов, и вспомнил о протестах в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии», — объяснил Лукашенко недовольство «отдельных политиков» в Европейском союзе, оценивая уровень демократии в Белоруссии.

Он добавил, что его хотят обвинить в защите своей страны и своих людей. «Но меня для этого и избрали», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что их с российским коллегой Владимиром Путиным «намертво загнали» в одну команду на политической арене.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джозеф Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.