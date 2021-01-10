Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил цель встречи с оппозиционерами в СИЗО. Об этом он рассказал в интервью на телеканале «Россия 1».

По словам главы государства, он не жалеет о своем решении. Он отметил, что к диалогу с оппозиционерами его «подталкивали в России», особенно либеральные крылья. Однако после этого разговора его начали обсуждать и смеяться над ним, пожаловался Лукашенко. «А зря. Я увидел людей, которые хотели быть у власти, стремились прийти к власти. Я их выслушал, я понял, какая была бы Белоруссия, если бы они пришли к власти», — раскрыл причину президент.

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О посещении президентом Белоруссии СИЗО КГБ республики сообщалось 10 октября. Общение с задержанными представителями оппозиции продолжалось более четырех часов. Они, в частности, обсуждали изменения в Конституцию. Лукашенко, как написал канал «Пул Первого», хотел услышать мнения всех.

В Кремле заявили, что приветствуют любые контакты и любой подобный процесс в белорусском обществе, тем более инициированный главой республики.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти республики полагают, что в ситуации заметны элементы внешнего вмешательства.