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Лукашенко назвал Путина единственным другом

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российский лидер Владимир Путин является его единственным другом. Об этом он заявил в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко заявил, что Путин в этом году подтвердил настоящую дружбу, и назвал его другом всего белорусского народа.

Отвечая на вопрос ведущей программы Наили Аскер-заде о том, есть ли у него другие друзья, президент Белоруссии ответил, что много раз над этим задумывался. «Прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», — заявил Лукашенко.

Глава государства также добавил, что у него есть много противников, которые могут со временем стать врагами.

Ранее Лукашенко заявил, что его согражданам следует «взять в руки голову» и задуматься о будущем ради бога, который предупреждает их об этом. Он пригрозил белорусам потерей всего, что у них есть: «Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее».

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а лидер оппозиции Светлана Тихановская — 10 процентов. Жители страны оказались недовольны результатами, это вызвало массовые протесты, которые продолжаются шестой месяц.

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