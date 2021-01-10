Тихановская обсудила с главой МИД Латвии перенос ЧМ по хоккею из Минска

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская обсудила с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом перенос Чемпионата мира по хоккею из Минска. Об этом сообщается в Telegram-канале Тихановской.

«Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом», — отметила Тихановская.

Она отметила, что если мероприятие не перенесут, то многие сборные будут бойкотировать чемпионат. По ее данным, за перенос или бойкот уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея и другие.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Хорст Лихтнер отреагировал на призывы лишить Белоруссию права проведения Чемпионата мира. По словам функционера, федерация находится вне политики, поэтому не будет принимать политических решений. Вместе с тем он добавил, что турнир не будет проводиться в стране, где происходит революция и царит хаос, однако если Белоруссия вернется к «нормальному образу жизни», чемпионат мира обязательно там пройдет.