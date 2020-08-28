Белоруссия единолично проведет ЧМ-2021 по хоккею после отказа Латвии

Белоруссия готова единолично провести чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае отказа Латвии. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков, его комментарий доступен на сайте правительства.

По его словам, реакция латвийской стороны выглядит странно, учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея.

Басков подчеркнул, что у Минска есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира с Ригой. Тем не менее Белоруссия обладает достаточными ресурсами и возможностями инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно.

13 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает возможным проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией. Он обратился в министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы «найти решение и понять, как правильнее всего поступить».

Турнир должен пройти в Минске и Риге. Планировалось, что главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная «Арена-Минск», где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финальная встреча. Мировое первенство 2021 года состоится с 7 по 23 мая.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.