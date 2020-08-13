Латвия отказалась проводить ЧМ-2021 по хоккею вместе с Белоруссией

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает возможным проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году совместно с Белоруссией. Об этом он заявил в эфире телеканала LTV, передает ТАСС.

«Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы можем устроить чемпионат [мира по хоккею] вместе с Белоруссией», — подчеркнул глава правительства.

Он обратился в министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы «найти решение и понять, как правильнее всего поступить».

В 2017 году стало известно, что матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в столицах Белоруссии и Латвии — Минске и Риге. Планировалось, что главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная «Арена-Минск», где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финальная встреча. Мировое первенство 2021 года состоится с 7 по 23 мая.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.