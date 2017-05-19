Латвия и Белоруссия примут ЧМ-2021 по хоккею

Матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в столицах Белоруссии и Латвии — Минске и Риге. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Такое решение принято на заседании конгресса Международной федерации хоккея (IIHF) в Кельне в пятницу, 19 мая. В ходе выборов совместная заявка Белоруссии и Латвии набрала большее количество голосов, чем единственный конкурент — Финляндия.

Главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная «Арена-Минск», где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финальная встреча.

Минск и Рига по разу становились полноценным организатором подобного турнира: в 2006 году чемпионат мира проходил в Латвии, а в 2014 — в Белоруссии.

Мировое первенство 2021 года пройдет с 7 по 23 мая.