Российский тренер обвинил Латвию в попытке украсть ЧМ по хоккею у Белоруссии

Российский тренер Андрей Назаров обвинил Латвию в попытке украсть чемпионат мира по хоккею у Белоруссии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Назаров назвал «серьезным звоночком» переговоры Латвии о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии. «Всеми нами любимая и спокойная бывшая союзная республика Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа», — посчитал он. Тренер добавил, что минскому «Динамо» не стоит сниматься с розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, так как это повлияет на решение по проведению мирового первенства.

13 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает возможным проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией.

Турнир должен пройти в Минске и Риге. Планировалось, что главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная «Арена-Минск», где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финальная встреча. Мировое первенство 2021 года состоится с 7 по 23 мая.

В Белоруссии несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.