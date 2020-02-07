Путин вышел на лед в одном звене с Лукашенко-отцом и Лукашенко-сыном

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи решили сыграть в хоккей, российский лидер вышел на лед в одной команде с Лукашенко и его сыном Николаем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Президенты не впервые встречаются на льду: в феврале 2019 года команда Путина и Лукашенко в ходе игры в олимпийском дворце «Шайба» забросила 16 шайб. Вместе с Лукашенко-отцом тогда тоже играл его сын, и он забросил одну из первых шайб.

Владимир Путин начал учиться кататься на коньках в 60-летнем возрасте. В феврале 2011 года он, будучи премьер-министром, во время встречи с игроками молодежной сборной пообещал освоить новый вид спорта. С тех пор он неоднократно выходил на лед. В декабре 2018 года на Красной площади он сыграл в хоккей с с министром обороны Сергеем Шойгу и хоккеистами Павлом Буре, Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым.

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