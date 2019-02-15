Команда Путина и Лукашенко забросила 16 шайб

Трехдневные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились игрой в хоккей, их команда обыграла противника. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 15 февраля.

Главы государств вышли на лед в олимпийском дворце «Шайба». Перед тренировкой российский президент назвал незначительным повреждение пальца, полученное им во время тренировки по дзюдо.

Российский и белорусский лидеры играли в команде «Тигры» против «Медведей». Вместе с президентом Белоруссии играл и его сын Николай, который забросил одну из первых шайб.

«Несколько раз счет в пользу своей команды увеличивали лидеры двух стран, и к концу второго периода "Тигры" уже вели 9:1. Итоговый счет — 16:1», — пишет агентство.

Владимир Путин начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте. В феврале 2011 года Путин, будучи премьер-министром, во время встречи с игроками молодежной сборной пообещал освоить новый вид спорта. С тех пор он неоднократно играл в хоккей.

В предыдущий раз он выходил на лед 29 декабря на Красной площади вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и хоккеистами Павлом Буре, Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым. Победу одержала команда Путина со счетом 14:10.

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