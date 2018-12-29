Путин и Шойгу сыграли в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в хоккейном матче на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

На лед также вышел министр обороны Сергей Шойгу и знаменитые хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Победу одержала команда Путина со счетом 14:10.

Путин предлагал присоединиться к игре президенту Белоруссии Александру Лукашенко, однако тот отказался. Лукашенко пояснил, что ему нужно оказаться в Минске и завершить дела перед Новым годом.

Матч прошел в рамках Ночной хоккейной лиги (НХЛ), которую создали в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов хоккея. Путин неоднократно принимал участие в матчах НХЛ.

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