Путин сыграет с Ковальчуком в хоккей

Олимпийский чемпион, хоккеист Илья Ковальчук пригласил президента России Владимира Путина поиграть в хоккей и получил согласие. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает РИА Новости.

Ковальчук озвучил свою просьбу в Кремле после официальной церемонии награждения олимпийских призеров и победителей, когда гостям вынесли бокалы с шампанским. Президент кивнул и согласился. «Поиграем», — сказал он.

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Нападающий сборной России по хоккею также прокомментировал восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК. «Суператмосфера сейчас! Спасибо, что вы благословили нас в путь в Пхенчхан. Наша задача была вернуть флаг. И сегодня его вернули. Теперь олимпийцы могут выступать под российским флагом», — сказал Ковальчук Путину.

В свою очередь, президент отметил, что российские олимпийцы на зимних Играх доказали, что забрать можно любую атрибутику, но не характер. «И это все было очень ярко, красиво, и чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления», — сказал Путин.

На Олимпиаде в Пхенчхане россияне выступали в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» (OAR) и под олимпийским флагом, поскольку 5 декабря 2017 года МОК лишил ОКР членства в организации. В среду, 28 февраля, Олимпийский комитет России был восстановлен в правах.

Илья Ковальчук стал олимпийским чемпионом. В решающем матче олимпийского хоккейного турнира сборная России переиграла немцев со счетом 4:3.

Путин начал учиться кататься на коньках для игры в хоккей в 60-летнем возрасте.

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