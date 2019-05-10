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Путин вышел на лед

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Президент России Владимир Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в пятницу, 10 мая.

Глава государства пожелал удачи сборной России на чемпионате мира по хоккею. «Сегодня первая игра, с хорошей командой — с норвежцами. Пожелаем успехов!» — сказал он.

Как передает ТАСС, президент вручил екатеринбургской любительской команде «Скон-Урал», победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе «Любитель 40+», сертификат на строительство крытого ледового катка. Сам президент традиционно играет в команде «Легенды хоккея» под одиннадцатым номером.

Ранее в пятницу стал известен состав российской сборной на первый матч чемпионата. В список попали два вратаря: Андрей Василевский и Александр Георгиев. На групповом этапе чемпионата мира сборная России проведет еще шесть матчей со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

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