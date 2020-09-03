Белоруссию захотели лишить чемпионата мира по хоккею

Латвия попросила Международную федерацию хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира в 2021 году. Об этом сообщает Lsm.lv.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал о ведении переговоров с представителями IIHF. Руководство страны хочет добиться переноса матчей чемпионата из белорусской столицы в другое место.

13 августа латвийские власти заявили об отказе принимать матчи чемпионата мира по хоккею совместно с Белоруссией. Первоначально планировалось, что трунир пройдет в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Спустя две недели белорусская сторона объявила о готовности провести турнир самостоятельно.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю. Их участники требуют отставки руководства страны, новых выборов и наказания для тех, кто ответственен за жестокие разгоны первых митингов. Массовые задержания были приостановлены после первой акции протеста против насилия 12 августа, однако на прошлой неделе они возобновились, кроме того, ОМОН начал задерживать и журналистов, в их числе оказалась корреспондент «Ленты.ру». Президент Александр Лукашенко заявляет, что выборы прошли честно, люди сами бросались на милицию, а протесты организованы и проплачены третьими странами.