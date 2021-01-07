Лукашенко пригрозил белорусам потерей всего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его согражданам следует «взять в руки голову» и задуматься о будущем ради бога, который предупреждает их об этом. Такое предложение он высказал во время визита в храм Воздвижения Креста Господня в Минске, передает БЕЛТА.

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день он (бог — прим. «Ленты.ру») оттуда предупреждает нас, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно», — заверил Лукашенко.

Белорусский президент пригрозил согражданам потерей всего, что у них есть: «Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее».

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК заявил, что лидер республики Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а лидер оппозиции Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются шестой месяц.