Лукашенко стал делегатом на Всебелорусском народном собрании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал делегатом от города Могилева на Всебелорусском народном собрании. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы главы государства «Пул первого».

Ожидается, что собрание пройдет 11-12 февраля. 31 декабря Лукашенко заявил, что форум не получит необходимых полномочий для изменения Конституции и будет решать общественные вопросы, хотя ранее президент неоднократно говорил, что собрание будет посвящено именно конституционной реформе.

7 декабря Лукашенко пообещал белорусам «красивую демократию». По его словам, Всебелорусское народное собрание установит принципы функционирования государства на ближайшие пять лет, и согласно этим принципам будут приниматься изменения в законодательство.

Всебелорусское народное собрание — это форум представителей всех ветвей власти, представителей ключевых отраслей промышленности и бизнеса, науки и здравоохранения, культуры, а также общественников. Их целью является согласование масштабных реформ в стране. В современной истории Белоруссии собрание уже проводилось пять раз: в 1996, 2001, 2006, 2010, 2016 годах.