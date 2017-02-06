Лукашенко потребовал от сотрудников госаппарата горящих глаз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в госаппарате страны должны остаться те, у кого «горят глаза». Об этом он сообщил в понедельник, 6 февраля, на совещании по оптимизации администрации президента, передает пресс-служба главы государства.

«Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству», — отметил Лукашенко. По его словам, администрация президента — главный политический штаб лидера страны, поэтому с нее должно начинаться обновление государственной власти.

Белорусский лидер известен своими нетривиальными высказываниями. Так, 3 февраля Лукашенко заявил, что жителям страны нельзя отказываться от русского языка. По его словам, со временем население научится хорошо говорить по-белорусски. «Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного», — призвал президент.

В конце октября 2016-го Лукашенко во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном рассказал, как климат может повлиять на финансовое благополучие. «Мне кажется, что если бы вам побольше дождей и снега, то вы были бы мультибогатыми», — отметил глава Белоруссии.

В июне того же года во время выступления на Всебелорусском народном собрании в Минске президент призвал чиновников раздеться и работать. «До седьмого пота. Не будет этого — погибнем», — заявил он.