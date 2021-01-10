Лукашенко пожелал более справедливой цены за российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал более справедливой цены за природный газ из России. Об этом он заявил в разговоре с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — заявил Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что не собирается поднимать этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. «Если вы так решили, пусть будет так», — заключил Лукашенко.

В начале сентября, когда начались переговоры с российским руководством по поводу протестов в Белоруссии, цен на газ и нефть, предоставления кредита в размере 1,5 миллиарда долларов, Лукашенко заявил, что расширение сотрудничества с ЕС и США стало следствием непонимания со стороны России.