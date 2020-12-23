«Газпром» объяснил поражение в суде от Польши

«Газпром» объяснил детали поражения в судебном разбирательстве с государственной нефтегазовой компанией Польши PGNiG, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению «Газпром экспорта», дочерней компании российского концерна, решение Апелляционного суда шведского округа Свеа касается жалобы «Газпрома» на промежуточное решение Стокгольмского арбитража по поводу спора с PGNiG вокруг цены поставок российского газа в Польшу.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

При этом «Газпром» сохраняет возможность обжаловать окончательное решение Стокгольмского арбитража по тому же вопросу. «Фактически в споре сохраняется статус-кво сторон», — говорится в заявлении «Газпром экспорта».

Поданная «Газпромом» в Апелляционный суд жалоба касалась юрисдикции рассмотрения дела и полномочий трибунала и была отклонена по формальным основаниям. Таким образом, суд подтвердил обоснованность запроса PGNiG на пересмотр цены.

Спор двух компаний касается «Ямальского контракта», заключенного в 1996 году и действующего до 2022-го. По его условиям, Польша обязалась закупать 8,7 миллиарда кубометров газа в год по принципу «бери или плати». В 2015 году Варшава обратилась в арбитраж с требованием пересмотра цены контракта.