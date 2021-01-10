Лукашенко рассказал о политических спорах с сыном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто обсуждает с младшим сыном Николаем политические вопросы, иногда спор происходит на повышенных тонах. Об этом он рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Глава государства заверил, что 16-летний Николай не просто имеет право на свою точку зрения, а «разбирается, в чем-то прав, особенно сейчас». При этом у его младшего сына своя точка зрения на политику, пояснил Лукашенко. Он предпочитает открыто высказывать свое мнение, объясняя это тем, что больше никто президенту Белоруссии не скажет так откровенно, что тот неправ.

Однако другая точка зрения не делает его сына оппозиционером, отметил Лукашенко. Никто из его сыновей, в том числе и Николай, не планирует заниматься профессионально политикой.

Сам Николай добавил, что в отношениях с отцом периодически возникают конфликтные ситуации, так как они оба обладают «сильными характерами», однако в итоге президент и его сын прислушиваются друг к другу. Также Николай часто дает отцу советы, но он воспринимает их «по-разному».

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.