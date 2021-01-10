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Российская журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко

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Фото: @nailya_askerzade / Instagram

Российская журналистка Наиля Аскер-Заде на своей странице в социальной сети Instagram поделилась впечатлениями от общения с 16-летним сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем.

Ведущая телеканала «Россия-1» взяла небольшое интервью у Николая Лукашенко во время работы в Минске в перерывах между съемками с его отцом. Она призналась, что он произвел на нее впечатление приятного, неизбалованного и думающего человека. «Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума», — отметила Аскер-Заде.

Ранее сообщалось, что внешность Николая Лукашенко привлекла внимание российских девушек, когда он посетил парад Победы в Москве вместе с отцом в 2020 году. Так, в Twitter женщины массово посвящали посты красоте сына белорусского лидера. «Я не могу, почему Коля Лукашенко такой красивый...», «Коля Лукашенко похож на принца Уильяма в том же возрасте», «У меня сердечко екнуло, как увидела», — высказались они.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто именно является его матерью, неизвестно. По словам его отца, она работает врачом.

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