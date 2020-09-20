Раскрыто место обучения внучек Лукашенко

Средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий раскрыл место обучения своих дочерей. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает «Sputnik Беларусь».

По его словам, все три дочери учатся в Минской международной гимназии.

Ранее сообщалось, что внучки Александра Лукашенко ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), как и его младший сын Николай.

Источники утверждали, что Колю Лукашенко «переправили в Москву в обстановке секретности» и на первое время поселили в белорусском посольстве. Он будет учиться под чужой фамилией, возможно, в гимназии при МГУ имени М.В.Ломоносова. Там заявили, что такого ученика у них нет.

Позже Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео из Минска, на котором был запечатлен сын Лукашенко.

В Белоруссии шестую неделю проходят массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Сам глава государства утверждает, что за происходящим стоит Запад.