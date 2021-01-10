Сын Лукашенко назвал отца «очень плохим пациентом»

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай рассказал, что его отец, который летом перенес COVID-19, был «очень плохим пациентом» и отказывался от тех методов лечения, которые ему предлагали врачи. Его слова приводит портал Tut.by в своем Telegram-канале.

«Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры (...) — что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжение от методов лечения просто в геометрической прогрессии», — отметил Николай Лукашенко.

Он добавил, что заболевание «сильно ударило» по здоровью президента Белоруссии во время его послания к народу 4 августа.

О том, что Лукашенко переболел COVID-19, стало известно в конце июля. Глава государства заявил, что перенес инфекцию «на ногах».

В декабре Лукашенко отказался делать прививку от коронавируса. Свой отказ он объяснил тем, что относится к категории скептиков.