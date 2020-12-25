Лукашенко отказался прививаться от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался делать прививку от коронавируса. Об этом заявил во время визита в городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, передает «Интерфакс».

«Я вакцинироваться, прививаться не буду», — сказал глава государства. Свой отказ он объяснил тем, что относится к категории скептиков.

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При этом Лукашенко напомнил о намерении провести весной вакцинацию 1,2 миллиона человек. Он допустил увеличение количества привитых от коронавируса до двух миллионов, «в зависимости от того, как люди пойдут на это».

Ранее Александр Лукашенко назвал стилем своей работы посещение больниц, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он также признал, что в настоящий момент коронавирус является проблемой.

До этого Лукашенко не раз называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом и отказывался вводить в Белоруссии жесткие карантинные ограничения, объясняя свое решение экономическими причинами. Вместе с тем он заявлял, что всем гражданам страны гарантируется свободный доступ к антикоронавирусной вакцине. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия будет заниматься разработкой собственного препарата параллельно с производством иностранных.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии начнется уже в январе 2021 года. Минздрав республики закупил в России 100 тысяч доз препарата «Спутник V», он будет распространяться среди граждан бесплатно.