Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, передает БЕЛТА.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — заявил Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Он прокомментировал сообщения о переговорах по кредиту Минску. «У нас, как всегда в России, бывает, некоторые подхватят повестку, и вот: "Лукашенко приедет аж три миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить», — сказал президент Белоруссии.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении Белоруссии кредита на три миллиарда долларов. По данным газеты, Минск хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Минфин Белоруссии отрицал это.