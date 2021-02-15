Макей назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК назвал темы предстоящих переговоров президента республики Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

«Я не исключаю, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута. Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — сказал Макей.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении Белоруссии кредита на 3 миллиарда долларов. Минск хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Минфин Белоруссии отрицал эту информацию.

«Я думаю, что тема строительства атомной станции как очень важная тема будет обсуждаться», — отметил Макей.

На вопрос, будут ли подготовлены к переговорам президентов конкретные предложения по интеграции двух стран, глава МИД ответил, что «есть конкретные вещи, которые позволяют говорить о том, что интеграционные процессы идут вперед». «У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений», — добавил он.