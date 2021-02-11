Белоруссия опровергла слухи о новом кредите от России

Минфин Белоруссии опроверг слухи о запросе у России кредита на три миллиарда долларов за счет остатка средств ранее предоставленного кредита на строительство БелАЭС. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского ведомства Ирина Комар. Ее комментарий публикует «Интерфакс».

«Мы работаем по ранее определенным договоренностям и не запрашивали досрочно получить средства. Информацию не подтверждаем», — сказала она.

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Ранее в четверг, 11 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о готовящейся встрече лидеров России и Белоруссии. По его словам, ее повестка еще формируется. Однако газета «Коммерсантъ» сообщила, что на встрече в феврале Лукашенко попросит у Путина права потратить средства, оставшиеся от строительства Белорусской АЭС.

Ранее сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Причем часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России. В начале февраля 2021-го министр финансов республики Юрий Селиверстов объявил, что Минск рассчитывает получить второй транш кредита в 500 миллионов долларов от России в первом полугодии текущего года. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов белорусский Минфин получил 30 декабря 2020-го.