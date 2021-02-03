Белоруссия назвала срок получения денег от России

Белоруссия рассчитывает получить второй транш кредита в 500 миллионов долларов от России в первом полугодии текущего года. Такой срок назвал министр финансов республики Юрий Селиверстов, передает БЕЛТА. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов белорусский Минфин получил 30 декабря 2020-го.

«В целом определено, что он придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии», — прокомментировал он сроки получения денег. Речь идет о кредите в миллиард долларов, о котором страны договорились в декабре 2020-го.

Ранее сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Причем часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России.

«Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Белоруссию как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые на себя обязательства», — отмечал президент Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил о невозможности повторения ситуации с кредитом Украине на три миллиарда долларов в 2013 году, поскольку «деньги дают не Лукашенко, а братской Белоруссии».