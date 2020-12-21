Российские власти дадут Белоруссии кредит на миллиард долларов

Российские власти решили дать Белоруссии кредит на миллиард долларов в 2020-2021 годах. Соответствующий проект соглашения одобрили в правительстве, передает РИА Новости. Уточняется, что Россия предоставит в 2020-2021 годах кредит двумя траншами.

Указывается, что документ предоставлен Минфином и согласован с российским МИДом, Минэономразвития и «ВЭБ.РФ», проект соглашения проработан с белоруской стороной. Сроки выдачи займа пока не указываются.

Ранее сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Причем часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России. «Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые на себя обязательства», — говорил президент Владимир Путин.

Первую часть — 500 миллионов долларов — Минск получил в октябре. Перечисленные в рамках первого транша средства направлены на поддержку бюджета Белоруссии в условиях коронавируса. Остаток денег республика должна получить уже в будущем году.