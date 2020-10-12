Белоруссии по просьбе Лукашенко одобрили кредит

Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил выдачу кредита Белоруссии в размере 500 миллионов долларов сроком на десять лет. Об этом со ссылкой на сообщение организации пишет РБК.

Просьбу о займе действующий президент республики Александр Лукашенко озвучил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Еще миллиард долларов равными траншами в текущем и следующем годах Минск получит из Москвы.

Кредит ЕФСР выдается из собственных средств фонда. Предполагается, что он пойдет на борьбу с последствиями ситуации с коронавирусом, а также на поддержание валовых валютных резервов страны. Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что заем позволит Белоруссии сбалансировать бюджетную политику и поддержать банки.

В первые пять лет будет действовать льготный период. Процентная ставка определяется как средняя доходность семилетних российских еврооблигаций в долларах США.