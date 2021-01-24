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В Белоруссии заявили о необходимости построить вторую и третью АЭС

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ заявил, что в перспективе в республике необходимо будет построить вторую и третью АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, через 3-5 лет мощностей одной атомной станции будет не хватать. «Мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции <...> Но через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции», — сказал он.

Гусаков добавил, что в настоящее время складывается впечатление, что с вводом АЭС страна «будет якобы испытывать избыток электроэнергии». Однако при развитии наукоемких и электроемких производств электроэнергии будет не доставать, заключил он.

О возможном строительстве второй АЭС действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил 6 ноября, объяснив, что таким образом страна покончит с зависимостью от углеводородов. Первую станцию, построенную на российский кредит в десять миллиардов долларов, глава Белоруссии назвал счастьем и подарком. Летом этого года Москва улучшила условия выданного кредита.

На церемонии запуска энергоблока он повторил свою идею и объявил республику ядерной державой. По мнению Лукашенко, после начала работы АЭС в страну должны потечь «самые передовые технологии», причем не только в энергетику, начнут развиваться инновации и наукоемкие производства.

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