В Кремле прокомментировали тему нового кредита для Лукашенко

Встреча лидеров России и Белоруссии готовится, повестка для беседы Владимира Путина и Александра Лукашенко в настоящее время формируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что на встрече в Сочи стороны будут обсуждать новый кредит для Минска в размере трех миллиардов долларов, в дополнение к уже одобренному займу на 1,5 миллиарда.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российском правительстве сообщил, что на февральской встрече в Сочи Лукашенко хочет просить Путина права потратить средства, оставшиеся от строительства Белорусской АЭС.

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Один из собеседников издания указал, что стороны принципиально договорились, осталось только согласовать проценты, сроки и размер суммы. Возможно, Лукашенко получит больше трех миллиардов.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались в сентябре и также в Сочи. Оттуда действующий президент Белоруссии уехал с обещанием кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Такая поддержка позволила ему устоять в разгар беспрецедентных протестов против его правления, которые начались после выборов 9 августа и продолжаются до сих пор.

Миллиард долларов Минск уже получил, последний транш предполагается провести в первом полугодии 2021 года. Россия со своей стороны торопит республику с реформами, а также намекает на неизбежность создания общей валюты в рамках Союзного государства. В частности, об этом говорил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Между тем «Транснефть» пытается не допустить захвата белорусскими властями нефтепродуктопровода «Запад-Транснефтепродукт». Минск с помощью повышения налогов и административного давления намерен обанкротить компанию-оператора, чтобы национализировать трубу.