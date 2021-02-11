Белоруссия собралась захватить российский нефтепровод

После повышения налогов и с помощью административного давления Белоруссия может захватить оператора нефтепродуктопровода «Транснефти» на территории республики «Запад-Транснефтепродукт». Заявление вице-президента трубопроводной монополии Максима Гришанина публикует «Коммерсантъ».

По его мнению, Минск собрался сначала инициировать банкротство оператора, а затем и национализировать его. Труба нужна руководству страны для прокачки нефти из Европы на свои нефтеперерабатывающие заводы.

В настоящее время по этому маршруту российское и белорусское дизельное топливо идет в Венгрию и Латвию. Однако возросший уровень налоговой нагрузки таков, что трубопровод становится убыточным.

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С января прошлого года к экологическому налогу в размере 0,35 белорусского рубля на тонну нефтепродуктов на 100 километров Минск увеличил налог на прибыль с 18 процентов до 50. Причем такой указ касается только двух труб — национального ОАО «Гомельтранснефть Дружба», перечисляющего прибыль в госбюджет, и «Запад-Транснефтепродукт».

«Транснефть» пытается оспорить налог как дискриминационный, но безрезультатно. Кроме того, в прошлом году белорусские госорганы отправили оператору более 150 запросов (в пять раз больше, чем в 2019-м) и провели 20 выездных проверок.

По словам Гришанина, в таких условиях компания функционировать не может. На фоне планов по снижению прокачки в следующие годы с 6 миллионов тонн до 3,4 миллиона стоимость чистых активов может стать отрицательной. Такая ситуация даст повод для банкротства. Однако, указал представитель «Транснефти», белорусская сторона отказывается признавать эти аргументы, упирая на то, что у российской компании много денег и решить проблему она сможет.

Летом 2020 года Белоруссия уже атаковала другую российскую нефтегазовую монополию. В июне временная администрация была введена в принадлежащий «Газпрому» Белгазпромбанк. Поводом для этого стало желание бывшего главы кредитной организации Виктора Бабарико участвовать в президентских выборах.

В январе этого года, несмотря на протесты российской стороны, новым председателем правления Белгазпромбанка стала соратница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Надежда Ермакова.

На фоне беспрецедентных протестов после очередных президентских выборов Лукашенко попросил Россию о кредите. Москва согласилась предоставить 1,5 миллиарда долларов, и две трети из них Минск уже получил. Оставшиеся 500 миллионов власти ожидают в первом полугодии 2021 года.