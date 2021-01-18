Банк «Газпрома» возглавила соратница Лукашенко

Председателем правления Белгазпромбанка избрана Надежда Ермакова. Такое решение принято на заседании совета директоров, сообщает сайт финансовой организации.

Ранее Ермакова возглавляла назначенную Нацбанком временную администрацию. Ее полномочия истекли 10 декабря 2020 года, после чего обязанности предправления начала исполнять Ирина Потапова. В настоящее время она занимает специально введенную должность первого заместителя предправления.

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Ермакова является давней соратницей главы республики Александра Лукашенко. Ранее она руководила Беларусбанком и Нацбанком. По данным источников Tut.by, бывшая чиновница объясняла желание занять этот пост поручением президента.

Также источник утверждает, что акционеры банка («Газпром» и Газпромбанк) выступали против Ермаковой, но власти республики организовали давление на них. Не исключено, что контроль над Белгазпромбанком понадобился руководству страны для будущего судебного процесса над Виктором Бабарико. Последний возглавлял банк в течение 20 лет, но после попытки участвовать в выборах президента был арестован по обвинению в коррупции и до сих пор находится под стражей.

В июне, когда была введена временная администрация, «Газпром» и Газпромбанк выступили против такого решения, позднее они не взаимодействовали с Ермаковой и даже потратили деньги на внешний аудит ее работы. Также российские акционеры вывели из банка почти все средства.