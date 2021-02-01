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Россия напомнила Белоруссии о неизбежности единой валюты

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Интеграция России и Белоруссии должна проходить теснее, сближать экономики надо по максимуму. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, прорабатывать следует разные вопросы, в том числе введение единой валюты. Альтернативы интеграции, подчеркнул Медведев, не существует, хотя вначале в соседней республике должна нормализоваться внутренняя ситуация.

Замглавы Совбеза напомнил, что на неизбежность такого развития событий указывают как особые человеческие отношения между жителями России и Белоруссии, так и полная заточенность белорусской экономики на своего партнера.

«Они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут», — подчеркнул Медведев, объясняя необходимость интеграции. Принять упреки со стороны Минска в давлении российский чиновник отказался. По его мнению, Москва ни на кого не давит, просто такое сближение в ее интересах.

Ранее стало известно, что Россия согласилась обсуждать поставки белорусских нефтепродуктов через собственные порты, таким образом перенаправив потоки из стран Балтии. Для этого придется модернизировать инфраструктуру и, возможно, построить дополнительный терминал. При этом действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет провести работы за счет российского кредита.

Вместе с тем Минск максимально поднял тарифы на прокачку российской нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба», хотя и хотел бы увеличить их в четыре раза больше.

До президентских выборов 9 августа 2020 года Лукашенко намекал, что Россия представляет угрозу независимости Белоруссии, были даже задержаны несколько российских граждан. После голосования, которое привело к беспрецедентным протестам против бессменного президента, Лукашенко начал обвинять в попытке захвата республики Польшу и страны Балтии. Позднее, на встрече с президентом России Владимиром Путиным, он договорился о новых кредитах.

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